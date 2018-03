Partido de direita vence eleições para o Congresso na Colômbia

O partido Centro Democrático, de direita e que sempre foi contra o acordo de paz com as FARC, tornou-se na primeira força política do Congresso do país. Nas eleições que decorreram este domingo registou-se uma enorme fragmentação do eleitorado: com quase 100% dos votos contados, Centro Democrático liderado por Ivan Duque obteve 16,56%, o que lhe garante 19 lugares. O Mudança Radical conquistou com 13,84%, o Partido Conservador, com 12,45% e o Partido Liberal 12,41%.