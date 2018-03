Projeto de restauro do maior mercado coberto do mundo em Alepo

Estas imagens foram recolhidas recentemente por um drone francês por cima e dentro de Aleppo. A operação foi financiada pel Fundo Aga Khan para a Cultura, enquadrada no projeto de reconstrução do mercado de Aleppo, o maior mercado coberto no mundo, gravemente danificado ao longo do conflito.

A cidade de Palermo, Capital italiana da Cultura em 2018, coordena o projeto de restauro, sob a supervisão do Fundo Aga Khan e da Direção Geral de Antiguidades e Museus da Síria.

As imagens foram cedidas pelo município de Palermo.