"Juízo Universal", Michelangelo e os segredos da Capela Sistina

Em cena a partir de 15 de março no Auditorium Conciliazione, em Roma, este espetáculo conta com música original de Sting, grande conhecedor da música do renascimento, mas também do pop e do rock.

Na conferência de imprensa de apresentação, o ator Pierfrancesco Favino explica que "tudo o que possa despertar a atenção para o que temos e tudo o possa realçar a nossa herança artistica deve ser feito e garante que terá todo o prazer em fazê-lo."

O Juízo Universal dura uma hora, está dividido e, quatro capítulos e conta com conta tecnologia de ponta e muitos efeitos especiais.