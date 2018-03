Donald Trump afasta secretário de Estado Rex Tillerson e nomeia Mike Pompeo, diretor da CIA, para o cargo

Trump agradeceu Tillerson e anunciou que para o lugar de Mike Pompeo à frente da CIA vai nomear Gina Haspel, a primeira mulher no cargo.

De acordo com um dirigente sénior da Casa Branca, citado pela agência Reuters, Trump pretende ter uma equipa nova antes das conversações com a Coreia do Norte e outras negociações, incluindo no comércio.

Os desentendimentos entre Trump e Tillerson eram conhecidos, embora Trump sempre tenha minimizado as frições.

(Em atualização)