FIFA pode excluir federação grega

O vice-ministro grego do desporto diz que "não se importa" que a federação grega de futebol seja expulsa da FIFA , se os dirigentes dos clubes não aceitarem jogar de acordo com as regras e não aceitarem as sanções.

As declarações de Giorgos Vassiliadis foram feitas na sequência da suspensão do campeonato grego, depois de o presidente do PAOK Salónica ter entrado em campo armado e acompanhado por vários guarda-costas. Ivan Savvidis invadiu o terreno durante o jogo contra o AEK de Atenas. Segundo o vice-ministro, os mesmos dirigentes que quiseram sanear o futebol grego não podem agora tomar atitudes destas. Numa carta à FIFA, explicou as razões para ter ordenado a suspensão do campeonato.

As fotografias de Savvidis em campo com uma pistola no coldre correram a imprensa internacional. Tanto o presidente e principal acionista do PAOK como os quatro guarda-costas são agora alvos de mandados de captura por parte das autoridades gregas. A FIFA, num comunicado, disse que o caso seria levado ao Conselho disciplinar e poderia ter como consequência a exclusão da federação grega.