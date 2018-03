Indian Wells: A "aula técnica" de Federer e o adeus de mais um "top10"

Ao segundo jogo no primeiro Masters1000 da temporada, o suíço, de 36 anos, enfrentou Filip Krajinovic, dez anos mais novo.

O número um do mundo não deu quaisquer hipóteses ao número 28 do ranking ATP e ainda lhe deu umas lições sobre "amorties". Ao adversário e até aos apanha-bolas.

Federer venceu Krajinovic por claros 6-2 e 6-1. Com aparente facilidade, o suíço apurou-se para a quarta ronda de Indian Wells, onde vai defrontar o francês Jeremy Chardy, o atual número 100 e o carrasco neste torneio do compatriota Adrian Mannarino (#23 ATP) e do italiano Fabio Fognini (#19 ATP).

Esta terceira ronda do Open de Indian Wells fica marcada pelo abandono de mais um tenista do top dez.

O austríaco Dominic Thiem sofreu um entorse no final do primeiro set do duelo com Pablo Cuevas.

O numero seis do mundo ainda conseguiu vencer o primeiro set (6-3) e forçou para continuar em jogo, mas perdeu o segundo (4-6) e, a meio do decisivo, desistiu quando o uruguaio fez o 4-2.

Na quarta ronda, Cuevas, número 34 do mundo, enfrenta o #26, o sul-coreano Hyeon Chung.