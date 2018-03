Instabilidade política na Eslováquia ameaça governo

A instabilidade política na Eslováquia agrava-se, depois do assassinato de um jornalista de investigação ter sublinhado a existência de corrupção. O governo do primeiro-ministro Robert Fico parece perto do colapso depois do pedido de eleições antecipadas de um dos partidos da coligação.

If the goal of murdering investigative journalist, #JanKuciak & his fiancée, Martina Kusnirova, was to cover up corruption & silence a critical voice, it failed spectacularly. The deaths have instead forced a reckoning in #Slovakia https://t.co/1GLpprtsLn — Lotte Leicht (@LotteLeicht1) March 11, 2018

"O conselho do partido Most-Hid encarrega a liderança partidária de negociações com os parceiros de coligação quanto à possibilidade de eleições parlamentares antecipadas. se estas negociações falharem, o Most-Hid vai abandonar a coligação", anunciou Béla Bugár, líder do Most-Hid.

O terceiro elemento da coligação, o Partido Eslovaco Nacional, anunciou já optar também por eleições antecipadas caso a coligação governamental perca a maioria que detém.

A coligação tri-partidária tem magra maioria, com 78 dos 150 lugares parlamentares. A luta do primeiro-ministro, no poder nos últimos dez anos, para manter intacto o governo sofreu esta segunda-feira um revés com a demissão do ministro do Interior Robert Kalinak, do partido de Fico.

Os partidos de oposição apresentaram uma moção de desconfiança contra o governo de Fico e precisam de 76 votos para o derrubar.

Up to 30 thousands ppl (acc to Slovak Public Radio and TV RTVS) sang #Slovakia anthem during anti-govt protest in capital city of Bratislava and ths more in other cities. The biggest protests since the 1989 Velvet Revolution.

Source: Jakub Goda FB - https://t.co/XtjcHExAy0 pic.twitter.com/w7MeV50c0c — Filip Horký (@FilipHorky) March 9, 2018

O homicídio do jornalista Jan Kuciak espoletou as maiores manifestações públicas desde o fim do comunismo, há quase três décadas. Kuciak investigava fraude fiscal de empresários com ligações políticas e empresários italianos na Eslováquia com ligações à Mafia e ao governo de Fico.