Para a Rússia, Londres sofre de "russofobia"

A Rússia continua o braço-de-ferro com Londres a respeito do caso Skripal e nega qualquer envolvimento no envenenamento do antigo espião. Na reunião com o embaixador britânico, Laurie Britow, o número dois da diplomacia russa, Vladimir Titov, insistiu que só colabora se as autoridades britânicas aceitarem fornecer as amostras do agente nervoso usado na tentativa de homicídio. O mesmo foi dito pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Serguei Lavrov, que rejeitou o ultimato dado pelo número dez da Downing Street: "Antes de fazerem ultimatos a pedir-nos explicações num prazo de 24 horas, o Reino Unido tem de respeitar a lei internacional, neste caso, a Convenção sobre armas químicas. Quero também relembrar que, para nós, a era colonial já acabou há muito tempo", disse Lavrov.