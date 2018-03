Trump: "nós não estávamos em sintonia"

O presidente dos Estados Unidos demitiu o secretário de Estado e nomeou Mike Pompeo, diretor da CIA, para assumir a chefia da diplomacia norte-americana. Trump proferiu o anúncio pelo Twitter. De acordo com uma televisão americana, Tillerson ainda não sabia.

De acordo com um dirigente sénior da Casa Branca, citado pela agência Reuters, Trump pretende ter uma equipa nova antes das conversações com a Coreia do Norte e outras negociações, incluindo no comércio sobre o aço e alumínio.

Trump justificou de imediato a decisão.

"O Rex e eu andávamos a falar sobre isto já há algum tempo. Nós até nos dávamos bem, mas não concordávamos numa série de coisas. Quando vemos o acordo sobre o nuclear: acho que era terrível. Eu queria um rutura ou fazer ou qualquer coisa. Por isso nós não estávamos em sintonia. Com Mike Pompeo, temos processos de pensamento muito semelhantes. Penso que vai correr tudo muito bem", disse Trump antes de viajar para a Califórnia.

Os desentendimentos entre Tillerson e Trump eram conhecidos, incluindo o facto de Rex Tillerson ter alegadamente afirmado que o presidente era um "débil mental". Foi uma questão de tempo. Uma das últimas reações de Tillerson foi sobre a Rússia ao referir que o agente nervoso usado no Reino Unido era muito provavelmente russo e que iria certamente desencadear uma resposta".

A Rússia é um espinho cravado em Trump, acusado de ter sido favorecido por uma alegada ingerência russa nas eleições norte-americanas.

Agora quem vai dirigir a diplomacia dos Estados Unidos é o diretor da CIA, Mike Pompeo, que vai ser sucedido por uma mulher, Gina Haspel.