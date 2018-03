Agência Espacial Europeia reage à morte de Stephen Hawking

"Quando o Stephen era um estudante no final dos anos 60, início da década de 70, os buracos negros eram apenas uma construção, algo teórico. Ao longo da carreira e da vida dele chegámos a um ponto em que conseguimos observá-los. Vemos matéria a cair para o interior dos mesmos. Em breve, com uma nova missão a ser construída na Agência Espacial Europeia vamos conseguir medir as propriedades internas", disse, em entrevista à Euronews, Mark McCaughrean, conselheiro para a Ciência e Exploração na Agência Espacial Europeia.

Paul McNamara, físico de ondas gravitacionais da ESA, acrescenta: "O trabalho de Stephen Hawking criou trabalho para todos os outros. Na mesma linha de Einstein e da teoria da relatividade com cerca de cem anos. Ao longo de um século as pessoas têm-se apoiado nessa teoria. O mesmo vai acontecer com Stephen Hawking. O contributo dele para a ciência é de tal ordem que as pessoas estão a usar esses conceitos. Isso marcará a ciência por muitos anos ainda por vir."