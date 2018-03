António Costa defende mais Europa

Tamanho do texto

Mais Europa. O primeiro-ministro português, António Costa, esteve em Estrasburgo para defender o reforço da coesão europeia através do que diz ser a conclusão da união económica e monetária, que inclui o aumento das contribuições, e sugeriu mesmo a mesmo a criação de um ministro das Finanças europeu. Com a aura de ser um dos principais responsáveis pela recuperação económica portuguesa, depois de uma grave crise, o chefe de governo foi recebido pelo presidente do parlamento europeu, António Tajani, antes de discursar o hemiciclo.