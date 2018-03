Barcelona e Bayern sem problemas rumo aos "quartos" da Liga dos Campeões

Tamanho do texto

Barcelona e Bayern de Munique foram as duas últimas equipas a carimbar o passaporte para os quartos-de-final da Liga dos Campeões. No Camp Nou, a equipa espanhola precisou de apenas vinte minutos para construir uma vantagem de dois golos e resolver a questão. Messi e Dembelé sentenciaram a eliminatória frente ao Chelsea depois do empate a uma bola em Londres. O argentino voltou a fazer o gosto ao pé na segunda parte para estabelecer o 3-0 final.