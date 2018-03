Jacarta voltou a ser a capital do jazz

Tamanho do texto

A vasta gama de géneros musicais atraiu cerca de 100 mil espetadores.

O Festival Java de Jazz em Jacarta, é um dos maiores encontros de jazz do mundo. Nesta edição, mais de 300 artistas atuaram nos 10 palcos espalhados pela capital indonésia, durante o primeiro fim de semana de março. A diversidade foi o lema – a vasta gama de géneros musicais, com estrelas internacionais e indonésias, atraiu cerca de 100 mil espetadores.

Vários cantores e músicos nacionais juntaram-se no concerto Indonesian Legend, onde ecoaram inúmeros hinos dos anos 80 e 90.

Entre os principais destaques, encontramos os seguintes nomes:

- Danish Radio Big Band nasceu em Copenhaga na década de 60 e já gravou mais de 80 álbuns, juntamente com nomes como Miles Davies, Stan Getz e Joe Henderson;

- Vanessa Williams é muito conhecida enquanto atriz, mas saiba-se que tem uma carreira paralela como cantora e mostrou-o no palco;

- Lee Ritenour fez a sua primeira sessão de gravação com os Mamas & Papas aos 16 anos. Ao longo das suas cinco décadas de carreira, tocou com a elite do rock, blues e jazz;

- O concerto de Daniel Caesar esgotou. O seu primeiro álbum de estúdio, chamado “Freudian”, foi nomeado para os Grammys deste ano, assim como a sua prestação na música “Get You”, na categoria de Melhor Performance R&B;

- Os “The Commodores” ainda dão cartas e concertos inspirados, com muito do trabalho feito nos anos 70 e 80, quando Lionel Richie ainda era o vocalista.