Moscovo promete retaliar

Moscovo nega qualquer envolvimento no ataque contra Serguei Skripal e a filha que continuam internados em estado crítico e lamenta que Londres tenha optado pela via da confrontação.

"Acreditamos que as medidas tomadas pelo Governo britânico nada tem a ver com o que aconteceu em Salisbury. Acreditamos que se trata de uma séria provocação e não estamos, obviamente, preparados para falar quando são dados ultimatos" refere o embaixador russo no Reino Unido, Alexander Yakovenko.

Em causa o prazo dado até meia-noite desta terça-feira por Theresa May a Moscovo explicar como é que o agente neurotóxico chegou ao sul de Inglaterra.

Já a Rússia pede ao Reino Unido provas que sustentem as acusações e garante que esta provocação que não vai ficar sem resposta.

"Na nossa opinião o que tem vindo a acontecer nos últimos dias é uma campanha de propaganda criada pela chefe de Governo britânica. Uma campanha que assenta numa provocação cruel e flagrante" refere Maria Zakharova, Porta-voz dos Negócios Estrangeiros Russos.