Reações à morte de Stephen Hawking enchem redes sociais

Da academia às ciências, da política ao mundo do espetáculo ninguém fica indiferente à morte do físico britânico Stephen Hawking.

Faleceu em casa, em Cambridge, e foi homenageado nas redes sociais pela Universidade da cidade mas também pela NASA e pela Greenpeace, que destacou o contributo para o "conhecimento humano."

Astronautas, astrofísicos e até o Presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, lembraram o vazio deixado com a more do físico.

Atrizes, cantores e apresentadores referiram o trabalho inspirador.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, elogiou a tenacidade que serviu de exemplo em todo o mundo.