Turcos preparam assalto final a Afrin

As tropas turcas estão prestes a assumir o controlo de Afrin, no norte da Síria. A garantia é dada pelo chefe de Estado turco um dia depois de os militares terem cercado o enclave curdo.

Ancara avançou com a ofensiva para combater as milícias curdo-sírias há cerca de dois meses. Na mira da operação: as Unidades de Proteção do Povo, apoiadas por Washington na luta contra o autodenominado Estado Islâmico. Um grupo que Ancara classifica de terrorista devido às ligações com o PKK, Partido dos Trabalhadores do Curdistão.

No início da semana, o porta-voz do Governo turco garantia que as forças armadas turcas já controlavam de mais de metade da região de Afrin . As próximas horas podem ser decisivas para concluir a operação batizada de Ramo de Oliveira.

Desde o início da ofensiva, Ancara confirmou a morte de 43 militares turcos e de 3 mil combatentes curdos. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos faz outro balanço e diz que as Unidades de Proteção do Povo perderam cerca de 400 elementos em combate.

Mais de 200 civis terão sido mortos, desde finais de janeiro. O número de deslocados ronda os 16 mil.