Mohammed: filho da guerra síria

Mohammed ainda não tinha completado dois meses quando o conflito na Síria começou. Vivia, na altura, com a família perto da cidade histórica de Palmira, no centro do país, mas não teve a oportunidade de conhecer a terra onde nasceu. A violência obrigou-o a procurar refúgio no Líbano onde vive, atualmente, com os pais e com milhões de sírios que continuam sem saber quando vão poder regressar a casa. Faz este mês sete anos que tudo começou. O pai recorda um dos momentos mais difíceis no país de origem que acabaria por mudar para sempre a vida de Mohammed.