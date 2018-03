O planeta Terra viveu calor e frio extremos em fevereiro

Em algumas partes do Ártico, as temperaturas diárias foram nada menos do que 30 graus superiores à média ao longo de toda uma semana.

Em fevereiro, a temperatura global foi, mais uma vez, bastante acima da média – o calor atingiu níveis recorde em algumas regiões do Ártico e o termómetro subiu de forma extrema em certas zonas dos EUA, do México, da Turquia e região do Cáucaso, do Médio Oriente e do nordeste do continente africano.

Em algumas partes do Ártico, as temperaturas diárias foram nada menos do que 30 graus superiores à média ao longo de toda uma semana. As frentes de ar quente coincidiram com a massa de ar frio que alcançou a Europa, onde o final do mês foi caracterizado por temperaturas siberianas, bastante abaixo de zero.

Para grande parte da Europa, fevereiro foi mais frio do que a média, com exceção do extremo norte e do sudeste do continente.