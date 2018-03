Toys "R" Us estuda viabilidade do negócio em Portugal

A internet está a revolucionar o negócio dos brinquedos. A cadeia Toys "R" Us vai encerrar mais 900 lojas nos Estados Unidos e no Reino Unido. Uma decisão que ameaça lançar para o desemprego 36 mil trabalhadores.

A empresa confirmou, em comunicado, ter solicitado o pedido de aprovação ao Tribunal de Falências para dar início ao encerramento das lojas nos Estados Unidos. A empresa norte-americana dá, ainda, conta de um processo de reorganização e de venda em países como o Canadá, Alemanha e Áustria. A viabilidade do negócio em Portugal, França ou Espanha está, também, a ser analisada.

Em setembro, a Toys "R" Us contava com cerca de 1600 lojas em todo o mundo e empregava 65 mil trabalhadores, cerca de metade nos Estados Unidos. Números que vão precisar de ser actualizados dentro em breve já que, no Reino Unido, está previsto o encerramento de uma centena de lojas nas próximas semanas. Na origem da decisão, o elevado endividamento da Toys "R" Us e a concorrência dos gigantes online.

Criada em 1948, a cadeia de brinquedos chegou a Portugal em 1993. O director-geral em Portugal e Espanha garante estar a trabalhar para garantir "a continuidade da actividade" nos dois países.

Seis meses depois de ter declarado falência, a empresa que durante anos foi uma referência no mundo dos brinquedos não conseguiu encontra um comprador, nem reestruturar a dívida com os credores.