Uma travessia de bicicleta no mar interior do Japão

Não é preciso ser um ciclista profissional para realizar o percurso de 60 quiilómetros entre as pequenas ilhas do Japão.

Sabia que no Japão pode atravessar o mar de bicicleta? As pequenas ilhas entre Honshu e Shikoku estão ligadas por um longa pista ciclável, uma boa forma de apreciar a vista fantástica do mar interior de Seto.