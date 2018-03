Vereadora do Rio de Janeiro morta a tiro

Tamanho do texto

A vereadora Marielle Franco, eleita pelo Partido Socialismo e Liberdade para a autarquia do Rio de Janeiro, e o seu motorista foram assassinados, quarta-feira à noite, na cidade que deveria ser "maravilhosa". Marielle Franco, de 38 anos, tinha participado no evento "Jovens Negras Movendo as Estruturas".

O presidente brasileiro apelidou o crime de ato de "extrema cobardia" e garantiu que "não ficará impune". Michel Temer convocou uma reunião de urgência para discutir este assassinato.

Para Tarcísio Motta, membro do conselho Municipal da cidade, eleito pela mesma formação, esta morte não muda a posição do partido em relação ao facto do Exército ter assumido o controlo da cidade:

"A posição do partido sobre a intervenção não muda. A intervenção e o Exército na rua não é solução para a questão da violência e muito menos para a apuração do caso da Marielle", afirma o também membro do Conselho Municipal.

Para os investigadores tratou-se de uma execução e é por aí que vai seguir a investigação. As primeiras informações, divulgadas pela Polícia Militar, davam conta que o carro onde seguiam os criminosos se colocou ao lado do da vereadora e estes dispararam. Marielle Franco foi atingida por quatro tiros, na cabeça. Uma assessora da vereadora, do mesmo partido, foi atingida por estilhaços e transportada para o hospital.

Um dia antes de ser morta, Marielle Franco tinha criticado a violência na cidade e a ação da Polícia Militar enviada por Michel Temer para tomar conta do Rio de Janeiro.