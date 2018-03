Vice PM eslovaco Peter Pellegrini assume liderança do Executivo

Tamanho do texto

Na Eslováquia, o presidente Andrej Kiska aceitou a demissão do primeiro-ministro Robert Fico na sequência dos protestos que se seguiram ao assassinato do jornalista de investigação Jan Kuciak em fevereiro.

O jornalista conduzia uma investigação sobre corrupção envolvendo políticos eslovacos e homens de negócios italianos com alegadas ligações a grupos criminosos.

O vice primeiro-ministro, Peter Pellegrini, assumiu as rédeas do Executivo após o presidente ter autorizado o partido Smer, partido no poder, a escolher o sucessor de Robert Fico.

Entretanto, o primeiro-ministro demissionário prometeu esta quinta-feira permanecer na política enquanto membro ativo do partido.

O país foi palco das maiores manifestações populares desde a queda do regime comunista há praticamente três décadas.

João Ferreira