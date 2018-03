Alemanha e França condenam "ingerência russa"

"Nós condenamos esta ingerência russa e o que se passou, porque tudo leva a crer que foi de facto a Rússia que conduziu esta tentativa de assassinato", declaro o anfitrião Macron.

"São muitas as pessoas que pensam que a Rússia é culpada e acho muito bem o facto de o governo britânico ter colocado este problema no plano internacional para que exista o máximo de transparência, é uma situação extremamente difícil", explicou Angela Merkel.

Já com uma reposta comum também a ser preparada ao nível europeu, Merkel e Macron lançam-se no aprofundamento do que dizem ser a refundação da União Europeia com a elaboração de um roteiro ambicioso de reformas em múltiplos setores, em particular na união económica e monetária, na imigração e na Defesa, para além do comércio e da investigação e ensino.

O plano vai ser apresentado aos restantes Estados-membros na cimeira da próxima semana.