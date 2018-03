Choveu ouro na Rússia

Tamanho do texto

Na Rússia , aconteceu aquilo com que muitos sonham: Do céu começou a cair ouro .

Alguns até poderiam pensar ser uma dádiva divina, mas a origem destas barras de ouro é bem terrena. Um avião Antonov An-12, da operadora Nimbus, tinha acabado de descolar de Yakutsk, no extremo nordeste da Rússia, com destino a Krasnoyarsk, com um carregamento de cerca de nove toneladas de metais preciosos.

Um defeito num fecho de uma porta terá estado na origem da perda de cerca de três toneladas de lingotes de uma liga de ouro e prata. As primeiras investigações apontam também para erros na forma como a mercadoria estava armazenada.

Poderia ter sido um maná para aqueles que as encontraram. Mas as autoridades conseguiram recuperar toda a carga perdida. o avião foi obrigado a voltar para trás e aterrar. Toda a área foi selada pela polícia, para evitar pilhagens.