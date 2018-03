"Estado da União": tensão com Rússia e caso Selmayr

O ex-oficial dos serviços secretos russos Sergej Skripal e sua filha foram atacados, numa pacata cidade na Inglaterra, com um gás de nervos de criação militar, que aponta para a Rússia como autora moral de um ato cobarde, tal como foi descrito pelo governo britânico.

Enquanto isso, o governo russo continua a dizer-se inocente e este tema faz a abertura do “Estado da União”, programa que passa em revista a atualidade europeia semanal.

O Parlamento Europeu teve uma agenda cheia na mais recente sessão plenária, em Estrasburgo, com a controversa guerra comercial UE/EUA e as negociações do Brexit, mas, também, como chamado caso “Selmayrgate”, por causa da polémica nomeação do alemão Martin Selmayr para secretário-geral da Comissão Europeia.

Destaques na agenda da próxima semana:

-19 de março: Os ministros dos Negócios Estrangeiros da UE reúnem-se, em Bruxelas

- 22 e 23 de março: Os chefes de Estado e de governo da UE reúnem-se, em Bruxelas, para uma cimeira com Brexit e o comércio a dominarem a agenda.