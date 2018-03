Inflação na Zona Euro recua para 1,1% em fevereiro

A subida dos preços, na Zona Euro, continuou a abrandar no mês de fevereiro, com uma inflação de 1,1%, em termos anuais, em queda em relação aos 1,3% de janeiro. Comparando mês a mês, os preços no consumidor no grupo de 19 países aumentaram 0,2 por cento. Os preços da comida não-processada, tal como da energia, estiveram a descer 0,3%. É uma tendência ainda longe dos objetivos do Banco Central Europeu, como Mario Draghi comentou na quarta-feira, ainda antes da publicação destes números: "Vemos a inflação convergir para os nossos objetivos a médio prazo e estamos agora mais confiantes de que essa convergência vai acontecer. Mas precisamos de ver mais provas de que esta dinâmica está a avançar na direção certa. Por isso a política monetária vai manter-se paciente, persistente e prudente", disse o presidente do BCE.