Juventus e Real Madrid repetem final do ano passado

A Juventus vai tentar vingar a derrota do ano passado na final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid . O grande confronto entre os dois clubes é já nos quartos-de-final. Quanto ao Barcelona , o sorteio ditou que os catalães vão defrontar a Roma , em mais um confronto entre espanhóis e italianos. A última visita ao Camp Nou foi madrasta para o clube romano, que perdeu pr 6-1. Foi em novembro de 2015.

Certo é que vai haver um clube inglês nas meias-finais: O Liverpool enfrenta o Manchester City. O quadro dos quartos-de-final fica completo com o Sevilha-Bayern de Munique.

Esta sexta-feira houve também sorteio para os quartos-de-final da Liga Europa.

O Leipzig, da Alemanha, enfrenta os franceses do Marselha. Nos outros jogos, destaque para o duelo ibérico entre o Sporting e o Atlético de Madrid.Finalmente, o Arsenal vai medir forças com o CSKA de Moscovo e a Lazio com o Salzburgo.