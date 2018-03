Morte de Nikolai Glushkov dá origem a investigação por homicídio

Tamanho do texto

A Scotland Yard anunciou a abertura de uma investigação à morte do exilado russo Nikolái Glushko, encontrado estrangulado na segunda-feira na sua residência da capital britânica. O crime aconteceu em plena crise diplomática entre Londres e Moscovo por causa do atentado contra o antigo espião Serguei Skripal com um agente neurológico de alegado fabrico russo.