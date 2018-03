Mueller pede documentos da Organização Trump

Tamanho do texto

Pela primeira vez desde que começou a investigar a possível ingerência russa nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, em 2016, o procurador especial Robert Mueller vira as atenções para os negócios pessoais de Donald Trump.

O jornal New York Times revelou esta quinta-feira que Mueller intimou a Organização Trump a entregar toda a documentação que esteja relacionada com a Rússia, sem expecificar o conteúdo visado.

A porta-voz da Casa Branca eludiu as questões, afirmando que a administração vai "continuar a colaborar integralmente", mas "não comenta por respeito com o procurador especial". Sarah Huckabee acrescentou que as "questões específicas acerca da Organização Trump" devem ser respondidas pela mesma.

A injunção apresentada pelo procurador especial - que constitui uma obrigação legal - estará particularmente relacionada com o inquérito ao financiamento das atividades políticas do atual presidente.