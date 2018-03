Quatro mortos em queda de ponte pedonal na Florida

Tamanho do texto

Pelo menos quatro pessoas perderam a vida na queda de uma ponte pedonal em Miami, no Estado norte-americano da Florida.

O número de vítimas foi confirmado pelas autoridades locais, que explicaram também que pelo menos oito veículos ficaram presos nos escombros e uma dezena de pessoas foram transportadas com ferimentos para os hospitais.

O tabuleiro da ponte de 53 metros tinha sido instalado no passado sábado. A estrutura tinha como objetivo de ligar os edifícios de apartamentos de estudantes de Sweetwater, onde vivem cerca de 4000 alunos, com o campus principal da Universidade Internacional da Florida.

O governador Rick Scott explicou que "haverá uma investigação para perceber exatamente o que aconteceu e porquê e se alguém fez algo de errado, será responsabilizado".

A decisão de avançar com a construção da ponte, que teve início na primavera de 2017 e deveria estar concluída no início de 2019, foi tomada para evitar a perigosa travessia das oito vias de rodagem da Calle Ocho, onde uma jovem estudante morreu atropelada no ano passado.