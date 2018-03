Dia de São Patrício: Chicago pintou o rio da cor oficial

Tamanho do texto

Em Chicago, nos Eua, o rio ficou da cor oficial do dia: verde. Durante todo o dia, vários barcos espalharam tinta desta cor pelo rio, uma tradição que Chicago já cumpre desde 1962.

Dublin, Irlanda

As ruas de Dublin ficaram cheias, este sábado, com o desfile de comemoração do Dia de São Patrício.

O desfile juntou milhares de pessoas pelas avenidas da capital irlandesa. O ator Mark Hamill, da saga Star Wars, foi o "convidado de honra" do desfile.

O Saint Patrick's Day, como é conhecido em todo o mundo, comemora-se a 17 de março, dia da morte de São Patrício, padroeiro da Irlanda.

Verde e Branco, cerveja, futebol e muita festa são os igredientes obrigatórios do dia mais irlandês de sempre.