Ex-diretor adjunto do FBI alega pressão política de Trump para sair

No entanto, McCabe garante que está a ser um alvo político da administração de Donald Trump, depois de ter corroborado as declarações do seu antigo diretor, James Comey, demitido pelo presidente norte-americano em maio de 2017.

McCabe era há muito criticado por Donald Trump no Twitter, que o acusou de ser próximo da família Clinton. Em causa estão as alegadas pressões do líder da Casa Branca acerca da investigação à interferência da Rússia nas eleições presidenciais e as ligações à campanha de Trump.

Entretanto, o presidente norte-americano já expressou a sua satisfação pela saída de McCabe, considerando-o "um grande dia" para o FBI.

A dois dias de completar 50 anos e de conseguir a reforma antecipada, Andrew McCabe arrisca-se agora a sofrer grandes cortes na sua pensão.