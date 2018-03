Pelo menos três mortos em atentado suicida no Afeganistão

No Afeganistão, pelo menos três pessoas morreram e quatro ficaram feridas num atentado suicida com um carro-bomba, reivindicado pelos Talibãs.

O ataque aconteceu por volta das nove da manhã, na capital Cabul, perto de um parque industrial.

O porta-voz do Ministério do Interior adiantou que os mortos e feridos são civis. Explicou que o motivo do homem que conduzia o carro ainda não é conhecido mas tudo indica que os explosivos detonaram antes do alvo ser atingido.

Através de uma mensagem no Twitter, os Talibãs confirmaram que se tratou de um ataque contra empresários estrangeiros.

A semana passada, em Cabul, 10 pessoas morreram e 18 ficaram feridas num atentado suicida numa zona de esplanadas da capital.