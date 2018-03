Râguebi: Irlanda conquista terceiro Grande Slam

Tamanho do texto

A seleção nacional de râguebi junta-se à festa com a conquista do terceiro Grande Slam no Torneio das Seis Nações.

A equipa campeã foi vencer por 24- 15 no Twickenham, um dos maiores e mais simbólicos estádios dedicados à competição. A Inglaterra não perdia em casa desde 2012.

Nos outros jogos deste sábado:

A França dominou a partida mas não conseguiu vencer os gauleses em Cardife (perdeu por um ponto) e terminou o torneio no 4º lugar.

A Itália perdeu em casa com a Escócia, por 27-29, e terminou no último lugar.