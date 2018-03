Agente neurotóxico pode ter vindo de Porton Down, diz embaixador russo

Tamanho do texto

O agente neurotóxico usado para envenenar o espião russo Sergei Skripal pode ter vindo do laboratório militar britânico de Porton Down, especializado em armas químicas, afirma o embaixador russo junto da União Europeia, Vladimir Chizhov.

"Quando somos confrontados a um agente neurotóxico ou algo do género, o processo de verificação faz-se comparando o produto a amostras de laboratório. Ora, como todos sabemos, Porton Down é a maior instalação militar do Reino Unido consagrada à pesquisa de armas químicas e situa-se a apenas 12 quilómetros de Salisbury", disse Vladimir Chizhov este domingo no programa "Andrew Marr Show" da BBC.

Os peritos de Porton Down têm mantido que o agente neurotóxico usado em Salisbury, um componente químico que ataca o sistema nervoso, é de um tipo desenvolvido na Rússia, sem nunca terem afirmado que veio da Rússia.

O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Boris Johnson, informou que um grupo de peritos da Organização para a Proibição de Armas Químicas vai investigar o agente neurotóxico usado em Salisbury, o que fora já exigido pela Rússia.

"Um grupo de peritos da Organização para a Proibição de Armas Químicas em Haia, vai deslocar-se ao Reino Unido. Vamos partilhar com eles as amostras, como seria de esperar. São especialistas com muita experiência e vão realizar testes em laboratórios internacionalmente reconhecidos...", disse Boris Johnson.

Na sequência da expulsão de 23 diplomatas exigida por Londres, Moscovo expulsou no sábado igual número de diplomatas britânicos. O ministério dos Negócios Estrangeiros russo anunciou ainda o encerramento do British Council em Moscovo e a retirada da autorização da abertura do consulado geral britânico em São Petersburgo.

Vários países poderiam ter produzido este agente neurotóxico

O diplomata britânico Craig Murray, cujas revelações estiveram na origem da descoberta da rede global de sequestro e tortura dirigida pela CIA e pelo MI6 depois do 11 de Setembro de 2001, publicou recentemente uma série de artigos nos quais recorda que, segundo a Organização para a Proibição de Armas Químicas, os agentes neurotóxicos do tipo "Novitchok" podem actualmente ser produzidos por vários países, não sendo assim verdade que a Rússia seja o único estado com capacidades para produzir este tipo de arma química.

Israel, Egito, Coreia do Norte e Sudão do Sul fora da Convenção sobre as Armas Químicas

A Convenção sobre Armas Químicas, o acordo que proíbe a produção, o armazenamento e o uso de armas químicas, é administrado pela Organização para a Proibição de Armas Químicas, organização independente com sede em Haia, na Holanda. O estado de Israel assinou mas não ratificou a convenção, enquanto o Egito, a Coreia do Norte e o Sudão do Sul não assinaram ou não ratificaram o acordo.