Ataque com arma branca na cidade velha de Jerusalém

Há meios de comunicação que dizem tratar-se de um cidadão turco.

O agente, que sofre uma lesão no peito, foi hospitalizado em estado grave, de acordo com os médicos. Este tipo de ataques, frequentes a partir do final de 2015 acabaram por deixar de ocorrer com antes.

O ataque ocorre dois dias depois de um atentado com um carro-armadilhado, dirigido por palestinianos perto de Jenin, no norte da Cisjordânia, que matou dois israelitas e feriu outros dois, de acordo com o Exército.