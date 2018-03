Bashar al-Assad em Ghouta Oriental

Tamanho do texto

O presidente sírio Bashar al-Assad visitou este domingo as forças do exército sírio que combatem desde 18 de fevereiro os grupos rebeldes e radicais islâmicos entreincheirados em Ghouta oriental.

O exército sírio conquistou já mais de 80% do enclave, afastando atiradores furtivos das milícias rebeldes que impediam a saída dos civis.

Imagens divulgadas pelo governo sírio mostram o desenrolar dos combates em Ghouta oriental e subúrbios de Damasco. De acordo com os média reconhecidos pelo governo, as tropas sírias avançaram rapidamente nos últimos dias, tendo entrado em Saqba, a sul de Ghouta oriental.

Milhares de civis conseguiram deixar Ghouta oriental, grande parte pela localidade de Hamouriyeh, depois transportados para campos de acolhimento em Adra, nos subúrbios norte de Damasco.

Procuram abrigo e proteção, fugindo ao fogo cruzado entre as forças do governo sírio apoiadas pela Rússia e as mílicias islâmicas e rebeldes.