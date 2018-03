Beal ajuda Wizards a derrubar Pacers

Tamanho do texto

Os Washington Wizards dominaram o duelo deste sábado do princípio ao fim e conquistaram a segunda vitória consecutiva ao impor-se sobre os Indiana Pacers por 109-102.

Bradley Beal foi responsável por 19 pontos dos Wizards e assumiu-se como figura de destaque do coletivo. A par de Beal, Marcin Gortat marcou 18 pontos e Kelly Oubre, no banco, 16.

O triunfo garantiu aos Wizards o empate com os Pacers no quarto lugar da classificação da Conferência Leste.

Também no banco, Lance Stephenson acabou por ser o homem dos Pacers, com 25 pontos. Victor Oladipo foi o autor de 18 pontos. All Jefferson foi responsável por 10 pontos e nove ressaltos.