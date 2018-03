O melhor professor do mundo é uma professora britânica

Ela é de origem grega e foi eleito melhor professora do mundo. Andria Zafirakou ensina artes, no Reino Unido e venceu a 4ª edição do Global Teacher Prize, entregue no Dubai. Zafirakou é professora de 1400 alunos, das regiões mais pobres do Reino Unido.

Uma parte dos seus alunos está exposta à violência de gangues. Para ela eles são as suas crianças:

"Eu preocupo-me com os meus alunos, todos eles. O meu trabalho não termina no momento em que saiu da sala de aula. Eu interesso-me pelas suas vidas, asseguro-me de que sejam quais forem os seus problemas, estou lá para ajudá-los", adiantou a vencedora do galardão.

Com o aumento da aprendizagem personalizada, muitos dos finalistas do Global Teacher Prize 2018 veem o papel do professor no futuro como o de um treinador, facilitador e mentor.