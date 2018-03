Oposição russa denuncia irregularidades nas eleições

Aleksey Navalny, o principal opositor de Vladimir Putin que foi proibido de concorrer às presidenciais, garante que pode provar a existência de fraudes no processo eleitoral.

“Gravámos, transmitimos e distribuímos na internet provas de violações sem precedentes nestas eleições. Pessoas por todo o país estão a ser transportadas para as assembleias de voto. Percebemos que a grande participação dos eleitores, pela primeira vez na história das eleições na Rússia, aconteceu de manhã. Ironicamente, isso significa que a maioria dos russos chegou às urnas às oito da manhã. Não me parece que uma pessoa normal possa dizer que este foi um processo eleitoral normal. Muitos eleitores são simplesmente transportados para as mesas de voto. São estas as verdadeiras pessoas que reelegem Vladimir Putin”.

As eleições na Rússia estão a ser alvo de denúncias por parte de vários observadores, que falam de excursões organizadas aos locais de voto. Jan Petersen, da Missão de Observação de Eleições da Organização para a Cooperação e Segurança na Europa, sublinha que o trabalho dos observadores não começa nem acaba no dia das eleições

“Posso garantir que observámos por toda a Federação Rússia temas importantes como a forma de organizar as eleições, como funciona o quadro legal do escrutínio, a situação dos media ou como decorre a campanha. É importante lembrar que as eleições são muito mais do que o dia da votação”.

A taxa de participação é a grande incógnita destas eleições. Os resultados oficiais só serão anunciados esta segunda-feira.