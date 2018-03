Turquia anuncia controlo "total" do centro da cidade de Afrin

Tamanho do texto

O presidente Recep Tayyip Erdogan anunciou que o Exército Livre da Síria, apoiado pelo exército turco, entrou no centro da cidade. Este era um dos dos principais objetivos da operação Ramo de Oliveira, lançada no final de janeiro, contra as milícias curdas que dominavam a região.

A conquista do bastião curdo, situado no norte da Síria e perto da fronteira com a Turquia, foi anunciada pelo presidente numa declaração pública.

“Tudo o que fizemos em Jarablus, Al-Bab e Azez vamos fazer agora em Afrin e nos seus acampamentos. Cerca de 140 mil pessoas regressaram às suas casas em Jarablus e agora as nossas irmãs e irmãos de Afrin vão voltar a Afrin”.

Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, as forças turcas e do Exército Livre da Síria controlam cerca de metade de Afrin mas os combates continuaram na manhã deste domingo, em alguns pontos da cidade.