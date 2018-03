Candidatos recebidos por Vladimir Putin

Um dia depois das eleições presidenciais e depois de dois meses de uma campanha atribulada, Vladimir Putin encontrou-se com os restantes candidatos. A sessão começou com cumprimentos cordiais.

A mesa pesou bem mais de um lado mas nem por isso Putin se fechou em copas. No encontro, partilhou o que pretende da Rússia nos próximos seis anos de mandato: "Uma melhor relação com os outros países" e parar a aposta no armamento.

"Vamos desenvolver relações construtivas com todos os países do mundo. Queremos e pedimos que os nossos parceiros tenham um diálogo construtivo, mas obviamente, nem tudo depende de nós. Como no amor, ambos os lados devem estar interessados, caso contrário, não há amor. Mas nós, do nosso lado, faremos tudo para garantir que todos aos confrontos sejam regulados através de meios político-diplomáticos ".

Um pouco por toda a Rússia, e ainda em rescaldo do dia de eleições, lê-se nos jornais a palavra "sucesso" associada a Putin.

Uma vitória já considerada esmagadora, daquele que continurá líder do país até 2024.