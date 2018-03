Estufas subaquáticas já são uma realidade

Imagine uma estufa no fundo do mar. A ideia partiu do italiano Sergio Gamberini e o resultado está à vista. Ervas aromáticas e alfaces que se desenvolvem a cerca de oito metros de profundidade. A temperatura e a humidade praticamente constantes da água favorecem o crescimento das plantas que ficam, ao mesmo tempo, imunes à seca devido à condensação que se acumula nas paredes das estufas subaquáticas. 48 horas é o tempo necessário para que as sementes da salsa passem a rebentos. A ideia surgiu há cerca de seis anos. Hoje, o projeto envolve pai e filho. Os balões estufa são um projeto em constante evolução e onde a tecnologia tem um papel essencial. O "Jardim de Nemo" já é uma realidade ao largo de Génova. O objetivo no futuro é criar um sistema autosustentável de baixo custo que possa ser reproduzido em todo o mundo.