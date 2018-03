Fórum Mundial da Água começa no Brasil e Portugal está presente

Tamanho do texto

O Fórum Mundial da Água, que reúne governantes, organizações, empresas e especialistas, arranca esta segunda-feira em Brasília, no Brasil, para debater os problemas deste recurso, com destaque para as alterações climáticas.

Portugal tem a maior presença de sempre neste 8.º Fórum Mundial da Água, o primeiro a ter lugar num país de língua portuguesa, que pretende abranger as componentes política, técnica, regional e jurídica e vai decorrer até sexta-feira.

Pelo pavilhão de Portugal vão passar políticos - o ministro do Ambiente, o secretário de Estado do Ambiente, a secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação e deputados -, especialistas, empresários e representantes de entidades como a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR), Águas de Portugal ou Associação Nacional de Municípios.

O pavilhão de Portugal também vai receber responsáveis dos países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

O ministro português do Ambiente vai aproveitar o evento para se encontrar com a ministra espanhola com a tutela desta área para analisar assuntos comuns.

João Matos Fernandes deverá abordar com Isabel García Tejerina a Convenção de Albufeira (para gerir as bacias hidrográficas comuns) e a controversa mina de urânio de Retortillo, que tem tido várias críticas dos ambientalistas e autarcas da região - portuguesa e espanhola.

Os grandes temas em análise no Fórum são nove - água e clima, água e saneamento, água e desenvolvimento, água e cidades, água e ecossistemas, água e financiamento, água e partilha, água e capacitação, e água e 'governance', divididos em 32 tópicos que serão debatidos em 140 sessões.

Na discussão de cada tema será abordada a situação em cada região do mundo.

Portugal ficou com a responsabilidade de conduzir todo o processo regional da Europa. Foram realizados encontros e inquéritos aos países europeus para elaborar um documento a definir as prioridades por áreas, que será apresentado durante o Fórum.

?Fique ligado nos horários de visitação da #VilaCidadã!? Amanhã (19), vamos receber o público das 14h às 21h. Do dia 20 ao dia 23 de março, o horário de funcionamento é das 9h às 21h. #CompartilhandoÁgua pic.twitter.com/RIEjfKVk3w — World Water Forum 8 (@WaterForum8) 18 de março de 2018

O Fórum, organizado pelo Conselho Mundial da Água, integra iniciativas dedicadas a grupos específicos, como os consumidores, os jovens ou as crianças, num esforço para a sensibilização para a importância da água.

(Lusa: EA)