Facebook investiga fuga maciça de dados de utilizadores nos EUA

Os dados em questão foram obtidos em 2014 pela consultora britânica Cambridge Analytica que, segundo revelaram no sábado os jornais The London Observer e The New York Times, usou a informação para elaborar um programa informático para prevêr e tentar influenciar eleitores nas presidenciais de 2016 nos Estados Unidos. A Cambridge Analytica foi contratada, nesse ano, por mais de 6 milhões de dólares pela campanha de Donald Trump.

A fuga de dados foi revelada, em detalhe, ao jornal britânico The Guardian por Christopher Wylie, ex-colaborador da Cambrigde Analytica, que afirma ter "contruído a ferramenta de guerra psicológica de Steve Bannon" (ex-diretor de campanha do atual presidente dos EUA).