Kim Jong-un mantém "compromisso" com desnuclearização

Representantes dos Estados Unidos, da Coreia do Norte e da Coreia do Sul vão reunir-se na Finlândia. Em cima da mesa o futuro do programa nuclear norte-coreano. O encontro que ainda não tem data marcada é mais um passo para garantir que o anunciado frente a frente entre Donald Trump e Kim Jong-un não cai por terra, mesmo antes de acontecer.