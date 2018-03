O dia seguinte da Rússia à eleição de Vladimir Putin

Tamanho do texto

O presidente russo vai ficar no poder até 2024, depois de vencer com mais de 75 por cento dos votos, num sufrágio muito criticado pela oposição.

A reportagem da Euronews ouviu alguns eleitores, que esperam que a oposição tenha mais força no futuro. Paralelamente, os russos esperam agora que Putin possa resolver as tensões na política externa, nomeadamente com o Reino Unido, a guerra na Síria e os Estados Unidos da América.

Com este novo triunfo, Putin vai completar quase um quarto de século ao comando do país, tornando-se, assim, o líder russo com maior longevidade desde o ditador soviético Josef Stalin.