Pelo menos 17 pessoas morreram durante a passagem da tempestade tropical Eliakim no leste de Madagascar durante o fim de semana. De acordo com as autoridades, mais de 6.000 pessoas foram deslocadas na sequência do mau tempo.

A tempestade tropical atingiu a região de Mananara, a 635 km a nordeste da capital Antananarivo, no sábado (17 de março) com rajadas de vento a atingirem os 120 km/hora.