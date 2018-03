Thunder deitam por terra reinado invicto dos Raptors

Tamanho do texto

Russell Westbrook registou mais um triplo-duplo, com 37 pontos, 13 ressaltos e 14 assistências. Steven Adams marcou 25 pontos.

Do lado dos Raptors, DeMar DeRozan foi responsável por 24 pontos. DeRozan e o espanhol Serge Ibaka acabaram por ser expulsos no minuto final depois de contestarem uma decisão da arbitragem que decretou a vitória dos Thunder. Destino idêntico o do técnico dos Raptors, Dwane Casey.

Os Thunder mantêm a quarta posição na Conferência Oeste. Apesar deste revés, os Raptors conservam a liderança da Conferência Leste.