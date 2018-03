Turnbull questiona líder do Myanmar sobre Direitos Humanos

A líder birmanesa foi recebida esta segunda-feira em Camberra com honras de Estado, um dia depois da conclusão da cimeira da Associação de Nações do Sudeste Asiático, em Sydney, onde apelou a assistência para lidar com a crise dos Rohingya.

Acusada de fechar os olhos ao que a ONU já classificou de uma "limpeza étnica" contra a minoria muçulmana no Estado de Rakhine, no norte do Myanmar, Aung San Suu Kyi foi recebida com protestos em Sydney. O procurador-geral australiano disse, no entanto, que não autorizava um processo avançado por um grupo de advogados de Melbourne, já que a líder birmanesa beneficia de imunidade diplomática.